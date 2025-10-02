Democrazia partecipata 2025 | ultimi giorni per votare i progetti proposti dai cittadini
Scadranno alle ore 23.59 di martedì 7 ottobre i termini per esprimere la propria preferenza nell’ambito della “Democrazia Partecipata 2025”, l’iniziativa promossa dal Comune di Catania che consente ai cittadini di concorrere direttamente alle scelte di interesse collettivo, secondo quanto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: democrazia - partecipata
Proposte di democrazia partecipata, Comitato di Quartiere e Progetto Reggio a confronto
Napoli Est, il progetto R.E.S.T.A. tra sabbie mobili e cortocircuiti di democrazia partecipata
Democrazia partecipata, approvata la procedura: al via con le proposte per una società più inclusiva e democratica
Dal 2 al 5 ottobre torna a Palazzo Vecchio il Festival Nazionale dell’Economia Civile, giunto alla sua settima edizione. Un’occasione per riflettere su come costruire comunità più inclusive, innovative e responsabili, guidati dal tema “Democrazia partecipata, l - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera intorno a mezzanotte su @La7tv @Leonardobecchet, direttore del #FNEC25, anticipa i temi del Festival: “Democrazia partecipata: la sfida delle Intelligenze Relazionali”. Dal 2 al 5 ottobre a Firenze. #EconomiaCivile - X Vai su X
Siracusa, sono quindici i progetti in gara per Democrazia partecipata 2025 - Democrazia partecipata 2025 a Siracusa: ecco i quindici progetti selezionati per migliorare la comunità con 50 mila euro disponibili. Segnala siracusanews.it
I cittadini scelgono i progetti per la città, si vota per le 15 idee di Democrazia Partecipata - Dalle 8 di domani, martedì 23 settembre, avranno inizio le votazioni on- Si legge su siracusaoggi.it