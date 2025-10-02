Delitto Garlasco difesa dell’ex procuratore di Pavia Venditti ricorre a Riesame

L’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha presentato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia. L’indagine ipotizza a carico del magistrato, oggi in pensione, il reato di corruzione in atti giudiziari: secondo l’accusa, avrebbe incassato denaro per archiviare il procedimento a carico di Andrea Sempio, nuovamente indagato dai pm pavesi per l’omicidio di Chiara Poggi. Nell’atto di impugnazione, depositato poco fa, il difensore denuncia una “distorsione” della funzione requirente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, difesa dell’ex procuratore di Pavia Venditti ricorre a Riesame

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, non c'è Dna maschile sul tappetino sporco di sangue. Cosa resta ancora da analizzare

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi

Delitto di #Garlasco: “Gli audio delle intercettazioni negati due volte all’epoca per carenza di motivazioni nella richiesta, concessi immediatamente invece dal nuovo procuratore di #Pavia”. Il legale di Alberto Stasi, avvocato Antonio De Rensis. [VIDEO INTEGR - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di #Garlasco: “Gli audio negati due volte all’epoca per carenza di motivazioni nella richiesta, concessi immediatamente invece dal nuovo procuratore di #Pavia”. Il legale di Alberto Stasi, avvocato Antonio De Rensis. #chilhavisto? https://bit.ly/3QHXfkj - X Vai su X

Delitto di Garlasco, difesa ex procuratore Venditti ricorre a Riesame - Nell'atto di impugnazione il legale parla di "distorsione" della funzione requirente a proposito del decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della ... Da tg24.sky.it

Delitto di Garlasco, la previsione di De Rensis sull'inchiesta: "Si allargherà e ci saranno più indagati" - L'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, è intervenuto in una trasmissione tv per parlare del delitto di Garlasco e dell'inchiesta ... Lo riporta virgilio.it