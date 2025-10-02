Degustazioni e show cooking a Maranello il Gran Premio del Gusto

Modenatoday.it | 2 ott 2025

Domenica 5 ottobre torna a Maranello il Gran Premio del Gusto, una giornata di eventi tra sapori, degustazioni e animazioni proposta dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dal Comune di Maranello. In Piazza Libertà in programma diverse attività dalle ore 10 e per tutta la giornata, a partire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

