Degrado e criminalità è rivolta | Liti spaccio e prostituzione tanti quartieri sono invivibili

"Ho paura; voglio cambiare casa; questo quartiere è diventato di ‘loro’ proprietà". E’ lo sfogo di tanti cittadini. Come quelli che vivono alla Sacca dove martedì sera è andata in scena l’ennesima rissa. La lite, furibonda, culminata con un incidente stradale è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale di via delle Suore. L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte e ha coinvolto cinque, sei cittadini tunisini che hanno iniziato a rincorrersi e a picchiarsi. Pare che gli screzi fossero iniziati prima: uno dei giovani aveva cercato di entrare in uno dei locali in questione ma i tre glielo avevano proibito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

