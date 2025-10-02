Degrado e criminalità è rivolta | Liti spaccio e prostituzione tanti quartieri sono invivibili
"Ho paura; voglio cambiare casa; questo quartiere è diventato di ‘loro’ proprietà". E’ lo sfogo di tanti cittadini. Come quelli che vivono alla Sacca dove martedì sera è andata in scena l’ennesima rissa. La lite, furibonda, culminata con un incidente stradale è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale di via delle Suore. L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte e ha coinvolto cinque, sei cittadini tunisini che hanno iniziato a rincorrersi e a picchiarsi. Pare che gli screzi fossero iniziati prima: uno dei giovani aveva cercato di entrare in uno dei locali in questione ma i tre glielo avevano proibito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Controlli straordinari a San Berillo, a Catania, coordinati dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale per contrastare criminalità e degrado. Grazie al fiuto del cane antidroga "Ares" sono state sequestrate diverse dosi di droga, nascoste tra vecchie
