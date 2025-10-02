Deficit al 3% e Pil rivisto al ribasso | via libera in Cdm al Documento di finanza pubblica
Il Documento programmatico di finanza pubblica ( Dpfp ), che sostituisce la vecchia Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza ed è la cornice della prossima l egge di Bilancio, è stato approvato giovedì sera in Consiglio dei ministri. E conferma in larga misura le anticipazioni della vigilia: una revisione al ribasso della crescita attesa e un miglioramento sul fronte del deficit. Il Dpfp aggiorna così le previsioni del Def di aprile e traccia le direttrici di quella che sarà la prossima manovra, la quarta del governo Meloni. Ora il testo approvato verrà inviato a Bruxelles e alle Camere, che hanno già calendarizzato l’esame in Aula per il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Arriva in cdm il Documento di finanza pubblica: deficit sotto il 3% e pil rivisto al ribasso. In manovra taglio Irpef e rottamazione
L'ISTAT CONFERMA LE STIME SU PIL E DEFICIT 2024, DEBITO IN CALO AL 134,9% La crescita e' stata dello 0,7% e il deficit/Pil a -3,4% (-7,2% nel 2023). La pressione fiscale sale al 42,5%. Rivisto al rialzo a +1% il dato del Pil 2023. Questi dati saranno a
Arriva in cdm il Documento di finanza pubblica: deficit sotto il 3% e pil rivisto al ribasso. In manovra taglio Irpef e rottamazione - Il governo rivede al ribasso le stime di crescita ma punta a uscire dalla procedura di infrazione con un anno di anticipo ... Da ilfattoquotidiano.it
Manovra, via libera del Cdm al Documento programmatico: deficit al 3% e Pil allo 0,5% nel 2025 - In manovra, taglio delle tasse su lavoro e rifinanziamento della sanità.