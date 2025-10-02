Deficit al 3% e Pil rivisto al ribasso | via libera in Cdm al Documento di finanza pubblica

Il Documento programmatico di finanza pubblica ( Dpfp ), che sostituisce la vecchia Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza ed è la cornice della prossima l egge di Bilancio, è stato approvato giovedì sera in Consiglio dei ministri. E conferma in larga misura le anticipazioni della vigilia: una revisione al ribasso della crescita attesa e un miglioramento sul fronte del deficit. Il Dpfp aggiorna così le previsioni del Def di aprile e traccia le direttrici di quella che sarà la prossima manovra, la quarta del governo Meloni. Ora il testo approvato verrà inviato a Bruxelles e alle Camere, che hanno già calendarizzato l’esame in Aula per il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

