Decine di migliaia di persone in corteo a Milano per la Palestina Gli applausi degli automobilisti bloccati nel traffico

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Blocchiamo tutto”. Lo dicono le decine di migliaia di persone che questa sera hanno marciato per le vie di Milano in supporto alla Flotilla e contro il genocidio ricevendo anche degli applausi tra gli automobilisti bloccati nel traffico L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

decine di migliaia di persone in corteo a milano per la palestina gli applausi degli automobilisti bloccati nel traffico

© Ilfattoquotidiano.it - Decine di migliaia di persone in corteo a Milano per la Palestina. Gli applausi degli automobilisti bloccati nel traffico

In questa notizia si parla di: decine - migliaia

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Allarme Truffe Spoofing: Finti Carabinieri Prosciugano Conti per Decine di Migliaia

decine migliaia persone corteoCortei pro Gaza in tutta Italia: scontri a Bologna, a Torino devastate le Ogr - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. msn.com scrive

decine migliaia persone corteoGenova, decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza - "Non possiamo accettare di fare un passo indietro, siamo qui per dire a gran voce Palestina ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Decine Migliaia Persone Corteo