In questi giorni è stata una processione di carri attrezzi che portano fuori auto sommerse nei box interrati: solo nel complesso residenziale di via Friuli 9 se ne sono contate più di 60. La quasi totalità di queste vetture è da buttare perché i componenti elettronici sono ormai completamente distrutti e irrecuperabili. Non tutte saranno risarcite dalle assicurazioni perché non tutte hanno attivato le coperture necessarie. Ma adesso per gli alluvionati si apre anche un altro problema: ci sono compagnie assicurative che non accettano più di coprire gli immobili dai danni di alluvioni ed esondazioni da queste parti, perché il ripetersi degli eventi comincia a essere troppo frequente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Decine di auto sommerse nei garage