Decesso durante il parto la ricostruzione dei medici della Malzoni
Tempo di lettura: < 1 minuto Si riceve e si pubblica integralmente: “Il Malzoni Research Hospital in ordine ai fatti accaduti nella notte appena trascorsa ed al decesso della partoriente esprime il proprio cordoglio ed il più profondo dispiacere per quanto imprevedibilmente accaduto. All’uopo ritiene doveroso precisare che la paziente è giunta alla nostra osservazione già in condizioni critiche per una grave dispnea a riposo. Dopo aver praticato celermente esami ematochimici, strumentali ed il monitoraggio fetale così come previsto dai protocolli interni, a causa del peggioramento della dispnea, è stata sottoposta al taglio cesareo d’urgenza con l’estrazione di un feto vivo e vitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
