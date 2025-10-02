Debito milionario di Aica con Siciliacque la società agrigentina cerca uno sconto

Debito di Aica verso Siciliacque, dopo le note stampa tranquillizzanti dei mesi scorsi si passa a fare i conti e, come spesso avviene, gli stessi non tornano.L'azienda consortile, infatti, che oggi ha un'esposizione di oltre 22 milioni di euro verso il sovrambito, ha inviato una proposta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scontro tra Aica e Siciliacque su debito milionario, la vicenda arriva sul tavolo di Schifani

Debito milionario di Siciliacque con Aica, la società agrigentina cerca uno "sconto"

Agrigento, l’azienda idrica pubblica è in rosso: l’acqua rischia di tornare a essere gestita dai privati - L’avvento di Aica, l’azienda idrica comuni agrigentini, era stato salutato come il ritorno all’acqua pubblica dopo anni di mala gestio, ma il sogno rischia di svanire in fretta. ilfattoquotidiano.it scrive

