Death Race | curiosità sul film con Jason Statham
Paul W. S. Anderson è noto e amato per la sua cifra stilistica distintiva: un cinema action divertente e coinvolgente, di cui fa parte anche Death Race, trai suoi film meno noti ma senza dubbio amati dal pubblico che lo segue fedelmente dall’inizio della sua carriera. Con protagonista Jason Statham, il film è un remake di Anno 2000 – La corsa della morte del 1975, diretto da Paul Bartel e prodotto da Roger Corman, con David Carradine e Sylvester Stallone. La trama di Death Race. Nel 2012 il mondo è sconvolto da una crisi globale: disoccupazione e criminalità raggiungono livelli altissimi e le carceri collassano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: death - race
Distortion Closing Party • Bikini Death Race release show - facebook.com Vai su Facebook
Death Race: curiosità sul film con Jason Statham - Anderson è noto e amato per la sua cifra stilistica distintiva: un cinema action divertente, di cui fa parte anche Death Race, ... Lo riporta cinefilos.it