' Dear Gianluca - Concerto per un amico' torna a Cesenatico nel ricordo del sassofonista scomparso
Domenica 5 ottobre sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico andrà in scena il “Dear Gianluca - Concerto per un amico”, la ventesima edizione dell'evento che ricorda la scomparsa di Gianluca Mattei. Il desiderio di tutti gli artisti partecipanti è quello di condividere la memoria di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: dear - gianluca
Gianluca Genoni - facebook.com Vai su Facebook
“Dear Gianluca”: concerto per un amico a Cesenatico - Domenica 5 ottobre 2025, il Teatro Comunale di Cesenatico ospiterà la ventesima edizione del "Dear Gianluca - livingcesenatico.it scrive
Fariselli and friends per Gianluca Mattei - Domenica prossima al Comunale un grande evento di jazz in memoria del musicista prematuramente scomparso nel 2003 ... Come scrive msn.com