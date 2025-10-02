De Rossi rescinde con la Roma | decisione presa con i Friedkin la scorsa settimana

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Daniele De Rossi e la Roma hanno rescisso il contratto che li legava fino al 2027. Come riporta Lorenzo Canicchio della Gazzetta Regionale, una scelta arrivata di comune accordo la scorsa settimana tra l’ex tecnico giallorosso e la proprietà Friedkin, a circa un anno dall’esonero che aveva interrotto bruscamente la sua prima esperienza sulla panchina della squadra della vita. Come scrive il Corriere dello Sport, l’accordo prevede la rinuncia da parte di De Rossi a una parte dell’ingaggio residuo, mentre il suo staff riceverà integralmente quanto stabilito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi rescinde con la Roma: decisione presa con i Friedkin la scorsa settimana

I rapporti con i Friedkin, le trattative chiuse, i soldi lasciati sul piatto: così De Rossi e la Roma hanno rescisso - Daniele e la proprietà giallorossa, un anno dopo l’assurdo esonero, hanno trovato l’accordo già da una settimana: dettagli e retroscena ... Lo riporta corrieredellosport.it

De Rossi rescinde con la Roma: sta per firmare in Serie A - Anche Burdisso, attuale direttore sportivo del Monza, starebbe strizzando l’occhio a Daniele De Rossi, cercando di convincerlo per il progetto con i brianzoli, che puntano alla promozione in Serie A e ... Da calciomercato24.com