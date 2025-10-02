De Laurentiis in udienza a Roma per il reato di falso in bilancio

. È il giorno dell’udienza di Aurelio De Laurentiis a Roma. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport. È fissata per stamattina l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento in cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis (assistito dagli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada), è indagato per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. I pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per il numero 1 del club campione d’Italia, la società e il braccio destro del patron Andrea Chiavelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

