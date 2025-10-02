De Giorgi | In Campania le scuole non concedono le palestre per la pallavolo e questo è assurdo
Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’allenatore dell’Italvolley, Fefè De Giorgi. Di seguito le sue parole: «Io e Antonio Conte siamo entrambi salentini. Lui è di Lecce, io sono di Squinzano, un paese in provincia di Lecce. Tra di noi c’è un bel rapporto di stima reciproca poiché ci siamo seguiti nel corso della nostra carriera. La sua amicizia è un arricchimento personale per me ed io sono molto contento di questo. Ho un rapporto speciale con il mondiale poiché è il torneo più impegnativo e lungo che ci sia dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
De Giorgi: «In Campania le scuole non concedono le palestre per la pallavolo e questo è assurdo» - Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’allenatore dell’Italvolley, Fefè De Giorgi ... Da ilnapolista.it
