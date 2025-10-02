Dal secondo dopoguerra, e soprattutto dagli anni Settanta, il dollaro statunitense è stato il pilastro del sistema monetario internazionale. In altre parole, negli ultimi settanta anni il dollaro ha conquistato la fiducia del mondo intero, soprattutto grazie allo sviluppo economico del Paese emittente e, contestualmente, a una serie di interventi politici a favore della dollarizzazione: Piano Marshall e politiche monetarie ad hoc, fino ad arrivare alla costruzione del sistema dei petrodollari. La conquista della fiducia intorno al dollaro si è tradotta così nella capacità unica per Washington di finanziare spese illimitate e deficit crescenti in virtù del “privilegio esorbitante” della propria moneta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - De-dollarizzazione e multipolarismo: le nuove dinamiche dell’economia internazionale