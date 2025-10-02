De Bruyne zittisce le critiche | due assist e Champions riconquistata

Forzazzurri.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta di Kevin De Bruyne alle polemiche . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

de bruyne zittisce le critiche due assist e champions riconquistata

© Forzazzurri.net - De Bruyne zittisce le critiche: due assist e Champions riconquistata

In questa notizia si parla di: bruyne - zittisce

de bruyne zittisce criticheDe Bruyne zittisce le critiche: due assist e Champions riconquistata - De Bruyne zittisce le critiche: due assist e Champions riconquistata Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta di Kevin De Bruyne ... Scrive forzazzurri.net

de bruyne zittisce criticheLa reazione di De Bruyne dopo il cambio contro il Milan: il labiale del belga - La reazione di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione di San Siro contro il Milan, ecco cosa ha detto il belga quando è stato sostituito: «Ma Fa****o ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Zittisce Critiche