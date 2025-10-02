De Bruyne su Conte | Problemi? Ho questo rapporto con Antonio Contento per la vittoria

De Bruyne decisivo e lucido dopo Napoli-Sporting: «Vittoria meritata, stiamo crescendo» Kevin De Bruyne, protagonista nella vittoria del Napoli per 2-1 sullo Sporting Lisbona in Champions League, ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista belga, arrivato in estate dal Manchester City, ha confermato il suo valore con un’altra prova di qualità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Bruyne su Conte: «Problemi? Ho questo rapporto con Antonio. Contento per la vittoria»

In questa notizia si parla di: bruyne - conte

Conte, messaggio chiaro a De Bruyne: il belga non salterà di gioia

De Laurentiis arriva a Dimaro: “De Bruyne farà la differenza. Conte? Non sbaglia mai”

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Manna: «De Bruyne? Conte fa le scelte, il giocatore le rispetta anche se non le condivide» A Sky Sport: «Si è parlato anche troppo di questa cosa. Kevin voleva pareggiare e rimanere in campo». https://www.ilnapolista.it/2025/10/manna-de-bruyne-conte-fa-le- - facebook.com Vai su Facebook

DAZN svela cosa ha detto De Bruyne a Conte nel momento del cambio in Milan-Napoli - X Vai su X

Napoli, De Bruyne spegne il caso: "Sono un vincente, mai avuto problemi con Conte" - Il fuoriclasse belga esalta Hojlund: "Simile ad Haaland, puo diventare devastante. Si legge su msn.com

De Bruyne: «Mai avuto problemi con Conte, io sono un vincente, voglio solo giocare a calcio» - L'uomo Champions del Napoli, Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting ... ilnapolista.it scrive