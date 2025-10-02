De Bruyne regala l’assist decisivo Sporting battuto Napoli sulle spalle di Hojlund primo brindisi per Conte

2 ott 2025

SPORTING LISBONA (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6,5; Spinazzola 5,5, Beukema 6, Jesus 6, Gutierrez 6 (36’ st Oliveira 6); Lobotka 6; Politano 5,5 (14’ st Neres 6), Anguissa 6, De Bruyne 7,5 (36’ st Gilmour sv), McTominay 5,5 (14’ st Lang 6); Hojlund 7 (45’ st Lucca sv). All.: Conte 6. SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva 6, Fresneda 6, Quaresma 5,5 (12’ st Debast 6), Inacio 5, Araujo 6,5; Hjulmand 6,5; Joao Simoes 5,5 (33’ st Morita sv); Quenda 6, Trinçao 5,5 (1’ st P. Gonçalves 6), Geny 5,5 (1’ st Suarez 6,5); Ioannidis 6 (13’ st Santos 6). All.: Borges 6,5. Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi) 6. Reti: 36’ pt Hojlund, 17’ st Suarez (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

