Dopo l’ottima prestazione in Champions League, arriva la sentenza dell’ex allenatore sul fuoriclasse belga: le sue parole non lasciano dubbi. La sconfitta di Milano, contro il Milan di Massimiliano Allegri, poteva lasciare il segno in casa Napoli. Gli azzurri, invece, hanno risposto prontamente con una fondamentale vittoria nella League phase contro lo Sporting Lisbona. Dopo la partita di San Siro, il nome più chiacchierato era, senza alcun dubbio, quello di Kevin De Bruyne, anche a seguito della sua reazione al cambio del mister salentino. Il campione belga, ha risposto nel migliore dei modi: grande prestazione e doppio assist per Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Bruyne? Non sarà mai un problema, c’è un episodio che lo dimostra”, sentenza netta sul big azzurro