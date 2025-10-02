De Bruyne | Hojlund ricorda Haaland otterremo tanti successi con i suoi gol Con Conte non c’è mai stato nessun problema

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Abbiamo vinto in una serata bellissima per la squadra, abbiamo giocato una bella partita contro uno Sporting forte a livello tecnico e fisico. Ma noi abbiamo sapute creare opportunità, abbiamo segnato il vantaggio, poi subito il rigore ma abbiamo saputo tornare ad attaccare e trovare il secondo gol”. Così Kevin De Bruyne ha commentato la vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona in Champions League, con due gol segnati su suoi assist. “Sugli assist – ha spiegato – sul primo gol io cercavo di entrare nello spazio tra due avversari e trovare lo spazio per servire Hojlund che stava correndo e lui ha saputo fare il resto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

de bruyne hojlund ricorda haaland otterremo tanti successi con i suoi gol con conte non c8217232 mai stato nessun problema

De Bruyne: "Hojlund ricorda Haaland, otterremo tanti successi con i suoi gol. Con Conte non c'è mai stato nessun problema"

