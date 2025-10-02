De Bruyne e Hojlund trascinano il Napoli | la risposta che zittisce tutti
C’erano dubbi, critiche, malumori. Si parlava di un campione non ancora inserito, di un feeling da trovare con l’allenatore. La risposta è arrivata, ed è stata assordante. Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund si sono presi la scena, hanno trascinato il Napoli a una vittoria fondamentale in Champions League e hanno zittito tutti, nel modo più bello possibile: con il calcio. La Risposta dei Campioni: due giocate, partita chiusa. La settimana era stata dominata dalle discussioni su De Bruyne. La sua reazione alla sostituzione contro il Milan aveva alimentato un dibattito che rischiava di diventare un caso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Napoli, Hojlund a metà tra Lukaku e Lucca. Ma l'intesa con De Bruyne...
De Bruyne sostituito è un segnale di Conte: gioca chi è utile. Lucca sa che Hojlund vuol dire esclusione per lui (Corbo)
Napoli, Hojlund a metà tra Lukaku e Lucca. Ma con De Bruyne … | VIDEO
EDITORIALE – DE BRUYNE ED HOJLUND trascinano il Napoli alla prima vittoria stagionale in Champions League - Editoriale post Champions . Segnala pianetazzurro.it
Hojlund trascina il Napoli, De Bruyne illumina: Sporting battuto 2-1 in Champions League - Il Napoli conquista i primi tre punti del girone grazie a una doppietta del danese e ai due assist del fuoriclasse belga, superando lo Sporting Lisbona con una vittoria preziosa ... Da ilgazzettinovesuviano.com