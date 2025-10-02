De Bruyne dalla sostituzione alla redenzione I quotidiani entusiasti del calciatore belga

Kevin De Bruyne, il tanto atteso dai tifosi del Napoli, era partito con qualche critica in questa stagione. Alcuni infatti non lo ritenevano ancora in perfetta forma e all’altezza di quando aveva fatto vedere al City. Poi le proteste dopo la sostituzione contro il Milan aveva aperto un caso De Bruyne, mentre invece la partita di ieri sera contro lo Sporting Lisbona lo ha consacrato. Dicevamo su De Bruyne? Si va in Champions e Kevin si carica la squadra sulle spalle con due assist e un tuttocampo che permette agli azzurri di sfondare il muro portoghese. Come lui decisivo solo Vanja con una grande parata nel finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne dalla sostituzione alla redenzione. I quotidiani entusiasti del calciatore belga

