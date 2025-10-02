De Bruyne candidato al premio come miglior calciatore del mese in serie A

Il belga candidato al premo di calciatore del mese. Per Kevin De Bruyne, autore di due assist nella vittoria in Champions al Maradona contro i . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne candidato al premio come miglior calciatore del mese in serie A

Federico Dimarco candidato al premio di "Player of the Month" di settembre della Serie A L'esterno nerazzurro si giocherà il riconoscimento insieme a Baschirotto, De Bruyne, Krstovic, Orsolini e Pulisic

Un'ovazione ha accompagnato De Bruyne verso la panchina durante la sostituzione. Il fuoriclasse belga è stato protagonista di una grande prestazione e i tifosi gli hanno dimostrato il loro sostegno dopo una settimana difficile. Il calore dei tifosi ha però rafforz

Altro che problema: De Bruyne candidato al premio di giocatore del mese in Serie A - C'è anche Kevin De Bruyne tra i candidati a vincere il premio di giocatore del mese di settembre assegnato dalla Lega Serie A.

De Bruyne al Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità - Una trattativa silente, condotta in gran segreto dal direttore sportivo Giovanni Manna, divenuta poi nota, fino alla fumata bianca e alla definitiva chiusura con tutti gli accordi e il lavoro dei ...