D&D | il nuovo Manuale dei Mostri è ora disponibile in italiano!

I fan di Dungeons & Dragons in tutta Europa possono ora avventurarsi nel miglior bestiario fantasy nella propria lingua! Il nuovo Manuale dei Mostri è disponibile in italiano, tedesco, francese e spagnolo, completando ufficialmente la nuova trilogia dei manuali base a livello mondiale. Il Manuale dei Mostri è progettato per aiutare i Dungeon Master a trovare e inserire con facilità creature vecchie e nuove nelle loro campagne. Con oltre 500 mostri, illustrazioni spettacolari per quasi ogni creatura e blocchi statistiche ridisegnati, questo manuale di 384 pagine renderà la gestione degli incontri più veloce e semplice che mai. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

