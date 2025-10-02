Dazi | Lollobrigida eliminarli con Usa

19.52 "I dazi mi preoccupano il giusto. Tra noi e gli Usa evitare i dazi è il nostro obiettivo strategico in futuro, perché ovviamente i dazi attuali hanno prodotto e produrranno delle criticità, che però in molti settori dell'agroalimentare saranno contenute". E' quanto detto da Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, intervenendo in collegamento all'iniziativa a Napoli organizzata dalla rivista 'Panorama'. Inoltre gli effetti dei dazi dagli Usa nell'agroalimentare "saranno contenuti" perché nostri prodotti di alta qualità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it