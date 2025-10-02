Dazi | Lollobrigida eliminarli con Usa

Servizitelevideo.rai.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.52 "I dazi mi preoccupano il giusto. Tra noi e gli Usa evitare i dazi è il nostro obiettivo strategico in futuro, perché ovviamente i dazi attuali hanno prodotto e produrranno delle criticità, che però in molti settori dell'agroalimentare saranno contenute". E' quanto detto da Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, intervenendo in collegamento all'iniziativa a Napoli organizzata dalla rivista 'Panorama'. Inoltre gli effetti dei dazi dagli Usa nell'agroalimentare "saranno contenuti" perché nostri prodotti di alta qualità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dazi - lollobrigida

Dazi Usa, Lollobrigida: Trattative bilaterali con Italia non previste. Competenza esclusiva Ue – Il video

Dazi, Lollobrigida: "Lavorare per evitare guerre che danneggino nostri imprenditori"

“Vertice sul vino a Palazzo Chigi”. L’annuncio di Lollobrigida dopo i dazi di Trump

DAZI USA/ Lollobrigida: vino penalizzato, ma ci sono ancora sei mesi per trattare - Al Meeting di Rimini oggi si parlerà delle eccellenze italiane, in particolare del comparto agroalimentare, in un incontro al quale parteciperà anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, ... Come scrive ilsussidiario.net

Dazi, Lollobrigida “Mercato Usa irrinunciabile, accordo è sostenibile” - ROMA (ITALPRESS) – “Per un Paese esportatore come il nostro, i dazi in uscita non sono una buona notizia e quindi non li apprezziamo particolarmente, anche se in gran parte ricadono sui cittadini ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Lollobrigida Eliminarli Usa