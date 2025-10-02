David Harbour reciterà al fianco di Pedro Pascal in Behemoth! di Tony Gilroy

Con la sua serie Stranger Things che giungerà al termine alla fine di quest’anno, David Harbour sta pianificando il suo futuro: fonti hanno riferito a Deadline che l’attore candidato agli Emmy è in trattative per affiancare Pedro Pascal nel film della Searchlight Behemoth! di Tony Gilroy. La Searchlight ha recentemente aderito al progetto, che Gilroy scriverà e dirigerà. I dettagli della trama sono ancora vaghi, ma Gilroy ha dichiarato in alcune interviste che il film ruota attorno a un violoncellista. Gilroy sarà anche produttore insieme a Sanne Wohlenberg. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

