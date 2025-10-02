David bocciato dalla Gazzetta non gli perdonano quell’errore a porta vuota! Voto e pagella del canadese in Villarreal Juve

David bocciato dalla Gazzetta, l’attaccante delude in Champions: prestazione insufficiente, pesa l’incredibile gol sbagliato nel secondo tempo. Era l’uomo più atteso, il centravanti scelto da  Igor Tudor  per guidare l’attacco della  Juventus  nella notte di Champions League. Ma la serata di  Jonathan David  contro il  Villarreal  si è trasformata in un incubo, una prestazione incolore culminata con un errore sottoporta che grida ancora vendetta. Una prova ampiamente insufficiente, come certificato dalla pagella de  La Gazzetta dello Sport. David Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. Per l’attaccante canadese, il voto finale è un  5  pesante, una bocciatura netta che descrive una partita di grande generosità ma di pochissima concretezza, macchiata da un errore imperdonabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

