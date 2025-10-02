Data Center il Comune stoppa i critici | Porterà opere importanti per la città

"Il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere a beneficio della collettività tutte a carico del soggetto attuatore". Da un nuovo corridoio ecologico alla riapertura dello svincolo autostradale (ex via La Cava) opera da 1,5 milioni di euro fondamentale per migliorare il traffico in città. Da interventi di edilizia pubblica, come la riqualificazione energetica delle scuole di via Brianza e via Coni Zugna, alla riqualificazione dell’asse viabilistico di via Kennedy per un importo di 2,5 milioni di euro. Risponde così l’amministrazione comunale di Bollate alle proteste dei cittadini e del circolo di Legambiente contro la realizzazione un Data Center in un’area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

