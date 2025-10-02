Daspo e divieti di ritorno | oltre cento provvedimenti emessi dal questore negli ultimi mesi

Ravennatoday.it | 2 ott 2025

Oltre cento provvedimenti fra Daspo e divieti di ritorno. I risultati dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati in provincia sin dall’approssimarsi della stagione estiva, così come decisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Daspo e divieti di ritorno: oltre cento provvedimenti emessi dal questore negli ultimi mesi

