Daspo all’universitaria | Bandita dalla Centrale per i prossimi 12 mesi

Per due anni non poteva frequentare né avvicinarsi agli esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, pub, bar, gelaterie e pasticcerie) di un’area che si estende da Porta Venezia a piazza Repubblica, dai Bastioni di Porta Nuova a via Gioia e corso Buenos Aires. E per i primi dodici mesi dovrà pure restare lontana dalla Centrale e dalla confinante fermata del metrò, nonché da piazza IV Novembre, piazza Luigi di Savoia e piazza Duca d’Aosta. Cioè i luoghi in cui dieci giorni fa è andata in scena la guerriglia urbana scatenata da alcune centinaia di partecipanti al corteo pro Gaza organizzato dai sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

