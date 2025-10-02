Daspo all’universitaria | Bandita dalla Centrale per i prossimi 12 mesi

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due anni non poteva frequentare né avvicinarsi agli esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, pub, bar, gelaterie e pasticcerie) di un’area che si estende da Porta Venezia a piazza Repubblica, dai Bastioni di Porta Nuova a via Gioia e corso Buenos Aires. E per i primi dodici mesi dovrà pure restare lontana dalla Centrale e dalla confinante fermata del metrò, nonché da piazza IV Novembre, piazza Luigi di Savoia e piazza Duca d’Aosta. Cioè i luoghi in cui dieci giorni fa è andata in scena la guerriglia urbana scatenata da alcune centinaia di partecipanti al corteo pro Gaza organizzato dai sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

daspo all8217universitaria bandita dalla centrale per i prossimi 12 mesi

© Ilgiorno.it - Daspo all’universitaria: "Bandita dalla Centrale per i prossimi 12 mesi"

In questa notizia si parla di: daspo - universitaria

Sicurezza e Daspo urbani. Sono 35 da inizio anno. Focus zona universitaria

daspo all8217universitaria bandita centraleDaspo all’universitaria: "Bandita dalla Centrale per i prossimi 12 mesi" - Per due anni non potrà frequentare bar e ristoranti da Porta Venezia a Gioia. Lo riporta msn.com

Minorenni violenti e socialmente pericolosi: daspo per otto ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Banditi da stadi e impianti sportivi (anche all'estero) - Per tre anni non potranno mettere piede in nessun impianto sportivo né assistere a manifestazioni o competizioni sportive di nessun genere, né Italia né all'estero. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Daspo All8217universitaria Bandita Centrale