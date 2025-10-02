Danni del maltempo arrivano i ristori per i Comuni comaschi Ma sono quelli del 2023

2 ott 2025

Enti e comuni colpiti dall’ondata di maltempo tra il 4 e il 31 luglio 2023 riceveranno risorse per ripristino e messa in sicurezza di città e territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136 enti locali di 9 province per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

