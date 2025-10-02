Danni del maltempo arrivano i ristori per i Comuni comaschi Ma sono quelli del 2023
Enti e comuni colpiti dall’ondata di maltempo tra il 4 e il 31 luglio 2023 riceveranno risorse per ripristino e messa in sicurezza di città e territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136 enti locali di 9 province per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Danni del maltempo, arrivano i ristori per i Comuni comaschi. Ma sono quelli del 2023 - A Como previsti 21 interventi per oltre 2,4 milioni: il dettaglio Comune per Comune. Da quicomo.it
Maltempo, la Riviera del Brenta aspetta i risarcimenti dei danni del 2023. Il sindaco di Dolo, Naletto: «Su 3mila richieste ne sono state accolte 90» - Tempi lunghi, ma alla fine i risarcimenti per i danni da maltempo arrivano, anche se non tutti. Lo riporta ilgazzettino.it