Danni del maltempo | 820 mila euro a tre comuni lecchesi

Leccotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enti e comuni della Lombardia, colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023, riceveranno finanziamenti per i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla sicurezza e protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: danni - maltempo

I danni del maltempo in Romagna

Danni del maltempo: a Bergamo ancora 9 parchi pubblici chiusi - Foto

Meteo, domenica a rischio maltempo. Allerta per temporali: "Possibili danni e rischio allagamenti"

danni maltempo 820 milaMaltempo del luglio 2023: arrivano i fondi per i lavori in Lombardia - Finanziati 233 interventi in 136 fra Comuni e Unioni di Comuni in 9 province. Segnala msn.com

danni maltempo 820 milaDanni da maltempo, le assicurazioni per le pmi sono un'incognita - Polizze presto obbligatorie anche per le piccole e medie imprese. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Danni Maltempo 820 Mila