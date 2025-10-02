Danilo Rea e Peppe Servillo con lo spettacolo Napoli e Jazz ad Altamura
Un viaggio musicale intenso, emozionante e raffinato: sarà questo il primo appuntamento della nuova rassegna Rock & Jazz del Teatro Mercadante di Altamura, che sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21.00, vedrà sul palco due protagonisti assoluti della scena musicale italiana, Danilo Rea e Peppe. 🔗 Leggi su Baritoday.it
