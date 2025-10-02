Daniele Novara con la Flotilla | Grande esempio di lotta nonviolenta

Roma, 2 ott. (askanews) – “La nonviolenza non è mai passività. È, come ci ha insegnato Gandhi, la forza più potente a disposizione dell’umanità quando si tratta di provare a contrastare le ingiustizie del mondo”: lo afferma Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del CPP (Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) di Piacenza. “La sua forza è nella sua stessa natura: proporre una diversa visione del mondo, spezzando le spirali di odio e di vendetta”, aggiunge. “Di fronte all’agghiacciante affamamento e massacro di bambini e bambine che sta avvenendo a Gaza, e che da pedagogista mi lascia ancor più sgomento, la Global Sumud Flotilla rappresenta un esempio concreto di energia trasformativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it