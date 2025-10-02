Il regista ha raccontato qualche dettaglio dell'esperienza vissuta lavorando con il padre per la realizzazione del suo primo film. Daniel Day-Lewis è tornato su un set cinematografico in occasione del film Anemone, diretto dal figlio Ronan. Il giovane filmmaker, intervistato da Variety, ha ora parlato dell'esperienza vissuta sul set e di come ha lavorato con il padre, considerato da molti anni uno dei migliori interpreti della sua generazione. Il rapporto padre-figlio Ronan Day-Lewis, intervistato da Variety, ha ad esempio rivelato che sul set parlava con la star, che da sempre si immerge totalmente nei ruoli che interpreta, usando il nome del suo personaggio: "Era intuitivo che tutti lo chiamassero Ray sul set e l'ho fatto anche io". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daniel Day-Lewis è star del film Anemone e il figlio Ronan rivela: "Sul set era Ray, fuori era solo papà"