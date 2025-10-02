D’Angelo recrimina sull’occasione sprecata | Primo tempo nostro dovevamo fare più gol

Il pareggio in casa della Reggiana è un’occasione sprecata, ma alla luce dell’espulsione di capitan Hristov viene visto sotto un’ottica diversa: "Il fallo d’espulsione ci poteva stare. A quel punto ci siamo schiacciati – spiega mister Luca D’Angelo – e l’avversario ha avuto una spinta adrenalinica. In inferiorità numerica non è mai facile. Nel primo tempo c’è stato un netto dominio nostro, ma dovevamo fare più gol. Non abbiamo mai rischiato, ma il rosso, soprattutto a livello psicologico, ha cambiato tutto e abbiamo subito l’1-1. Poi abbiamo retto e abbiamo avuto anche un’occasione clamorosa con Salvatore Esposito su punizione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

