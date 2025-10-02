Sono paure piccole, ma divertenti, quelle che Damiano David racconta il 7 ottobre al Forum dando una connotazione live alla sua prima avventura discografica lontana dai Måneskin “Funny little fears”. "Tour e disco nascono da un bisogno vero", assicura lui, partito l’11 settembre dalla Cos Torwar di Varsavia con un’agenda di 34 show che lo terrà sulla strada fino a dicembre in quattro continenti. Tutte le repliche europee sono sold-out, così come quelle di Melbourne, San Paolo, Buenos Aires, Mexico City, Montreal, New York. "Sentivo l’esigenza di mostrare un lato diverso della mia personalità rispetto a quello conosciuto; con la band alcune cose che stanno in ‘Funny little fears’ non le avevo mai dette, forse perché non mi sentivo pronto o forse perché il ruolo da frontman non lasciava spazio a certe fragilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Damiano Mi sentivo robot, il tour per rinascere