Damiano David toccante messaggio | Coi Måneskin? Il momento più felice della mia vita

Damiano David torna a parlare di sé con una sincerità che sorprende. Il frontman dei Måneskin, che negli ultimi mesi ha intrapreso un percorso solista con l’album Funny little fears, ha scelto di condividere con il pubblico un lato fragile della propria personalità che non aveva mai mostrato. E proprio dal palco del suo tour, in una delle ultime date tenute a Londra, ha raccontato come l’ esperienza con la band resti per lui il ricordo più luminoso: “Con i Måneskin? Il momento più felice della mia vita”, ha detto introducendo Perfect Life, sottolineando un legame che, nonostante la parentesi individuale, rimane imprescindibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

