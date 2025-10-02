Dall’Europa 140 miliardi pubblici per prolungare i gas serra dei petrolieri
Un flusso incessante di fondi pubblici, con un trend in salita, sta alimentando la sopravvivenza delle industrie fossili. L'Europa, entro il 2050, punta a catturare 450 milioni di tonnellate di
L’egemonia Usa sui pagamenti elettronici: dall’Europa segnali incoraggianti ma dal retrogusto amaro
L'Europa condanna i crimini rossi, la sinistra si volta dall'altra parte
Spiagge invase dai vestiti usati, il videoreportage di Greenpeace in Ghana: “La metà arriva dall’Europa”
Pnrr, via libera Ue alla settima rata. L'incasso sale a 140 miliardi di euro - La Commissione Ue ha dato il via libera all'erogazione dei 18,3 miliardi di euro della settima tranche del Pnrr. Secondo ilgiornale.it
I costruttori chiedono 15 miliardi di fondi pubblici per la casa, nonostante Milano - Troppo spesso in Italia si reagisce di pancia, sull’onda dell’emergenza. Secondo huffingtonpost.it