Dall’Europa 140 miliardi pubblici per prolungare i gas serra dei petrolieri

Cms.ilmanifesto.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flusso incessante di fondi pubblici, con un trend in salita, sta alimentando la sopravvivenza delle industrie fossili. L’Europa, entro il 2050, punta a catturare 450 milioni di tonnellate di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

dall8217europa 140 miliardi pubblici per prolungare i gas serra dei petrolieri

© Cms.ilmanifesto.it - Dall’Europa 140 miliardi pubblici per prolungare i gas serra dei petrolieri

In questa notizia si parla di: dall - europa

L’egemonia Usa sui pagamenti elettronici: dall’Europa segnali incoraggianti ma dal retrogusto amaro

L'Europa condanna i crimini rossi, la sinistra si volta dall'altra parte

Spiagge invase dai vestiti usati, il videoreportage di Greenpeace in Ghana: “La metà arriva dall’Europa”

Pnrr, via libera Ue alla settima rata. L'incasso sale a 140 miliardi di euro - La Commissione Ue ha dato il via libera all'erogazione dei 18,3 miliardi di euro della settima tranche del Pnrr. Secondo ilgiornale.it

I costruttori chiedono 15 miliardi di fondi pubblici per la casa, nonostante Milano - Troppo spesso in Italia si reagisce di pancia, sull’onda dell’emergenza. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Dall8217europa 140 Miliardi Pubblici