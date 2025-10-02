Dalle aule ai visori di realtà virtuale inaugura la sede dell' Istituto tecnologico superiore

L'Istituto tecnologico superiore ha trovato casa a Ferrara. Con 500 metri quadri di struttura, 5 aule-laboratorio, 3 droni, 12 visori di realtà virtuale e 40 docenti, è stata inaugurata mercoledì 1 ottobre la nuova sede, nonché la prima, della Fondazione Its Tec Academy al civico 12 di via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Visori e tablet. Ecco le nuove aule immersive - L'Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi sta realizzando 18 ambienti di apprendimento innovativi con arredi flessibili e dotazioni tecnologiche avanzate, per promuovere l'apprendimento immersivo e ... Lo riporta lanazione.it

Dal visore la porta d’ingresso nella realtà virtuale - Durante una lezione di robotica, il professore ha presentato il visore di realtà virtuale "Meta Quest 2", mostrando le sue funzionalità avanzate e il gioco educativo "Bonelab". lanazione.it scrive