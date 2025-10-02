Dall' Azerbaigian sui muscoli del mito Gurbanov | favola Qarabag
La squadra azera è clamorosamente in testa alla classifica di Champions League a punteggio pieno, in compagnia di giganti come Bayern, Real, Psg, Inter e Arsenal. Mourinho è tornato al Benfica proprio "grazie" al Qarabag, che sogna una qualificazione da sogno. E l'unico precedente sorride. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il vicepresidente del governo dell’-#Armenia Mger Grigoryan ha esortato il primo ministro dell'Azerbaigian Ali Asadov ad astenersi dall'uso del termine «Corridoio di Zangezur» Il vicepresidente armeno Mger Grigoryan ha partecipato in modalità remota alla riu Vai su Facebook
Il mondiale di Formula 1 sta per affrontare l'ultimo terzo di stagione, che si svolgerà tutto lontano dall'Europa, a cominciare dal Gp dell'Azerbaigian in programma nel prossimo fine settimana. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/17/f1-baku-tabu-per-l - X Vai su X
