Dall' Australia per festeggiare nonna Ermanna arrivata a 100 anni ama i quiz in tv e indovina le risposte

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana intera di celebrazioni per nonna Ermanna Mondaini, riminese doc, che lo scorso 29 settembre ha spento cento candeline. I festeggiamenti, iniziati lunedì nel giorno del compleanno con la visita istituzionale dell'assessora Francesca Mattei, si concluderanno sabato 4 ottobre con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

