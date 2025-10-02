Dall' Aula alla Piazza il voto sul piano di pace per Gaza compatta le opposizioni
AGI - La terza volta in dieci giorni, il tridente Pd, M5s e Avs supera la prova dell'Aula su un documento comune. Era accaduto sul documento economico di finanza pubblica, con un ordine del giorno unitario. E poi sulle Comunicazioni del ministro Foti sul Pnrr. Stavolta, però, il punto di caduta viene trovato sul tema più 'caldo' di politica estera, terreno che in passato ha procurato più di una scivolata al centrosinistra. Il voto finale, con il via libera al piano di pace Usa per Gaza, seppure condito da critiche anche dure, e l'altolà alla risoluzione dai tratti più politici della maggioranza, matura al termine di un confronto serrato negli uffici parlamentari e fra i leader dei partiti. 🔗 Leggi su Agi.it
Sky tg24. Dall'aula della Camera la leader del Pd Elly Schlein accusa la premier "di aver tirato fuori la clava" nei confronti degli attivisti della Flotilla bloccati dalla Marina militare israeliana a largo di Gaza. "Molli la clava e provi a fare la presidente del Consiglio"
