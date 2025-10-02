Dall’addio all’Albania al difficile ambientamento in Germania | Milan i ricordi di Tare
Igli Tare, dall'inizio di questa stagione direttore sportivo del Milan, ha parlato in esclusiva a Grida Duma per 'Top Story': nelle sue dichiarazioni, un viaggio nel passato, da quando ha lasciato l'Albania fino all'approdo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
