Dall'addio all'Albania al difficile ambientamento in Germania | Milan i ricordi di Tare

2 ott 2025

Igli Tare, dall'inizio di questa stagione direttore sportivo del Milan, ha parlato in esclusiva a Grida Duma per 'Top Story': nelle sue dichiarazioni, un viaggio nel passato, da quando ha lasciato l'Albania fino all'approdo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dall’addio all’Albania al difficile ambientamento in Germania: Milan, i ricordi di Tare

