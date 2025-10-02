Dalla strada al condominio la sicurezza a 360°

Quarta edizione del Villaggio della Sicurezza promosso a Varese da Aime con Liberacomm. Saranno ancora una volta i Giardini Estensi ad ospitare la manifestazione che si svolgerà dal 10 al 15 ottobre. Un evento capace di registrare numeri importanti negli anni scorsi, con oltre 11mila presenze in media di cui la metà circa composta da studenti delle scuole primarie e secondarie. Il format è quello consolidato: l’argomento della sicurezza sarà affrontato a 360 gradi, per veicolare l’importanza della prevenzione in tutti gli ambiti di vita delle persone. Lavoro, strada, casa, scuola, digital, sport, hobby, food e ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla strada al condominio, la sicurezza a 360°

