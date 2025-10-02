Dalla Regione 3,8 milioni di euro per progetti che puntano a migliorare la vita degli over 65 abruzzesi
Importante investimento di fondi, pari a 3,8 milioni di euro, da parte della Regione Abruzzo per progetti gratuiti destinati ad over 65. Varie le attività previste fra cui sport, volontariato, alfabetizzazione digitale e sostegno psicologico. A illustrare i dettagli l'assessore regionale Roberto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
