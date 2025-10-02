dalla puglia a roma le elettriche mercedes conquistano gli anelli

Roma come Nardò, ma con un fascino diverso. Se il circuito pugliese ha visto nascere i 25 record della AMG GT XX, è stato il Grande Raccordo Anulare a trasformarsi ieri in palcoscenico di una sfida inedita: quella della vita reale. La protagonista è la nuova CLA 250+, berlina elettrica di Stoccarda pronta a debuttare sul mercato. Il test è partito nella notte, subito dopo le 22, dalla sede di Mercedes-Benz Italia: un orario scelto apposta per affrontare l’anello romano senza i temuti ingorghi delle ore di punta, quando i pendolari entrano ed escono dalla città. Con il Raccordo finalmente libero dal traffico, le due CLA 250+ hanno potuto percorrere i 68 km dell’anello in sequenza, completando 10 giri per un totale di oltre 700 chilometri con una sola carica e lasciando 30 km di autonomia residua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

