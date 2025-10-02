Dalla Puglia a Roma le elettriche Mercedes conquistano gli anelli
Roma come Nardò, ma con un fascino diverso. Se il circuito pugliese ha visto nascere i 25 record della AMG GT XX, è stato il Grande Raccordo Anulare a trasformarsi ieri in palcoscenico di una sfida inedita: quella della vita reale. La protagonista è la nuova CLA 250+, berlina elettrica di Stoccarda pronta a debuttare sul mercato. Il test è partito nella notte, subito dopo le 22, dalla sede di Mercedes-Benz Italia: un orario scelto apposta per affrontare l’anello romano senza i temuti ingorghi delle ore di punta, quando i pendolari entrano ed escono dalla città. Con il Raccordo finalmente libero dal traffico, le due CLA 250+ hanno potuto percorrere i 68 km dell’anello in sequenza, completando 10 giri per un totale di oltre 700 chilometri con una sola carica e lasciando 30 km di autonomia residua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: puglia - roma
A Roma il protocollo d’intesa tra la Puglia e la regione ucraina di Vinnytsia: "Costruiamo legami per la pace"
Il gran risiko delle Regionali. Zaia guarda a Roma, stallo in Puglia
Elezioni regionali e candidature, Decaro contro Emiliano: il dossier Puglia va a Roma. C?è il vertice con Schlein
Foto di gruppo per la Puglia al convegno nazionale degli uffici catechistici a Roma 28-30 settembre Vai su Facebook
#lecce-#roma, #treni cancellati e ritardi: è caos. Sui binari un contatto tra un mezzo e un regionale - X Vai su X
Mercedes, la nuova Cla elettrica vince il test del Gra di Roma - La Cla250+ è stata così lanciata nell'agone vissuto ogni giorno da migliaia di automobilisti, dove la sfida - Scrive msn.com
Mercedes CLA "alla prova" del GRA: 10 giri e 700 km percorsi - Benz alza l'asticella della mobilità elettrica, mettendo alla prova le proprie vetture su due dei "circuiti" tra i più impegnativi d'Italia. Lo riporta ansa.it