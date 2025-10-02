La frontiera della riproduzione umana si è appena spinta oltre i confini finora immaginati: ricercatori statunitensi hanno trasformato semplici cellule cutanee in embrioni allo stadio iniziale, aprendo scenari del tutto inediti per l’infertilità e per le coppie che oggi non possono concepire. Un nuovo capitolo per la biologia della fertilità Il team dell’Oregon Health and . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dalla pelle agli embrioni: primo passo per una nuova frontiera della fertilità