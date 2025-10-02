Dalla parte di famiglie e minori Il Comune aumenta le risorse | Ma il trasporto resta gratuito
Il Comune di Arcola aumenta le risorse per i servizi a favore del cittadino, con particolare attenzione ai minori e alle famiglie. Nel corso del consiglio comunale il vicesindaco Gianluca Tinfena, con delega al Bilancio, ha fatti ’i conti’ del portafoglio comunale elencando entrate e uscite che movimentano il bilancio. "Devo evidenziare prima di tutto il clima di grande collaborazione che si è instaurato lasciando anche per questa consiliatura la presidenza della commissione bilancio ad un componente dell’opposizione, in questo caso Brunella Righi". Tinfena ha poi posto l’attenzione sulle entrate e sulle maggiori spese che l’amministrazione comunale si trova ad affrontare a fronte di un aumento di bisogni espressi dalla cittadinanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
