Dalla lotta alle armi nei porti al Papa chi è José Nivoi il camallo della Flotilla | Fate casino
Tra le guide del Calp, il collettivo dei portuali autonomi dei moli di Genova, è tra i fermati da Israele. L’ultimo messaggio dal ponte della “Morgana”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: lotta - armi
Pd a pezzi, in Italia fa la lotta alle armi e in Ue salva "Lady Rearm"
Lotta contro l’infarto. Sgarbi depone le armi
Droga, armi, riciclaggio e prostituzione: lotta alla criminalità cinese, 13 arresti. Coinvolta anche Parma
Lotta alla detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele sono i paesi che possiedono armi nucleari, per il 90% sono di Mosca e Washington. I progetti per promuovere la lotta alle armi nucleari - X Vai su X
Jose Nivoi, chi è il “camallo” della Flotilla: la lotta alle armi nei porti e l’appoggio del Papa - Tra le guide del Calp, il collettivo dei portuali autonomi dei moli di Genova, è tra i fermati da Israele. Scrive genova.repubblica.it
Il Papa: “I governanti non usino la ricchezza per le armi. Gaza martoriata, non c’è futuro basato sulla vendetta” - L'omelia del Pontefice: "La parola del Signore non contrappone gli uomini in classi rivali, ma sprona tutti a una rivoluzione interiore, una conversione che inizia dal cuore. Secondo ilfattoquotidiano.it